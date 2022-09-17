Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поговорил по телефону с государственным министром Великобритании по Европейскому региону Лео Докерти.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили напряженную ситуацию, возникшую в регионе в результате провокаций Армении.

Дж.Байрамов довел до сведения собеседника, что в результате обстрелов и атак ВС Армении на позиции наших вооруженных сил с 12 сентября погибли 79 азербайджанских военнослужащих, было отмечено, что ответственность за напряженность в регионе ложится на Армения.

Была предоставлена информация о несоблюдении Арменией обязательств в рамках договоренностей, достигнутых после 44-дневной Отечественной войны, а также о препятствиях, созданных этой страной для процесса нормализации в постконфликтный период, и ряде провокаций. Было подчеркнуто, что режим прекращения огня соблюдается, а также отмечена важность того, чтобы Армения воздерживалась от провокаций и вопросы между двумя государствами решались путем переговоров.

В свою очередь госминистр Лео Докерти выразил обеспокоенность возникшей ситуацией, выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих, а также выразил удовлетворение тем, что в настоящее время режим прекращения огня соблюдается. Он выразил надежду, что стабильность будет обеспечена и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией продолжится.