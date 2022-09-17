«Армения должна действовать в соответствии со своими обязательствами». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов после саммита ШОС в Самарканде.

Турецкий лидер отметил, что для Армении важно как можно скорее прекратить свои провокации против Азербайджана и обратить внимание на мир и сотрудничество, действуя в соответствии со своими предыдущими обязательствами.

«Наше желание — успешно завершить процессы нормализации в нашем регионе, навсегда обеспечить региональный мир и стабильность», — подчеркнул Эрдоган.