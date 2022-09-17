Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами сообщил, что 20 октября вместе с президентом Ильхамом Алиевым примет участие в открытии Зангиланского аэропорта на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

«Ильхам Алиев попросил нас определить дату визита. После открытия аэропорта в Зангилане, мы направимся в Джабраил, где состоится торжественная церемония. Соответствующая договоренности достигнута. Не исключаю также участия других лидеров в предстоящих мероприятиях в Азербайджане. Решение за Баку», — сказал президент Турции.