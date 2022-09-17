В Азербайджане выявлено еще 214 случаев заражения « короной», 265 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Три пациента с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 214 случаев заражения « короной», 265 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Три пациента с коронавирусом скончались.
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