Президент Турции напомнил о заявлениях Баку о завершении операции по предотвращению провокации армянской стороны.

«Ввиду завершенности операции, думаю, на данный момент раздувать тему не стоит. По информации, представленной мне Ильхамом Алиевым, наши братья в Азербайджане обеспечили свою безопасность. В данной связи очень важно, чтобы Армения прекратила провокации в отношении Азербайджана, и придерживалась взятых обязательств. Ереван должен нацелиться на мир и сотрудничество. Турция выступает за успешное завершение процессов нормализации отношений в регионе, что позволит обеспечить долгосрочный мир и стабильность [на Южном Кавказе», — отметил турецкий лидер.