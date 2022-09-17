Недавняя военная провокация, совершенная Арменией в отношении Азербайджана, обернулась для агрессора полной катастрофой. И дело не только в многочисленных потерях в живой силе, боевой техники, ракетных установок, стратегических высот, взятыми под контроль азербайджанскими воинами.

Речь идет о незавидном будущем государственного недоразумения под названием Армения, существование которой на географической карте довольно туманно.

Как известно, после фиаско в военной авантюре Армения с наивностью ребенка обратилась за помощью к России и ОДКБ, полагая, что Москва и данная организация бросятся «тащить каштаны из огня» для Еревана.

Политическая близорукость армянских властей, которые не просчитали элементарных ходов, привела к тому, что и Россия, и ОДКБ, мягко говоря, дали Армении «от ворот поворот».

Понятно, что России, которая увязла в войне с Украиной, в такой нелегкий для нее период было не до своего форпоста. Что касается ОДКБ, то страны-члены этой организации находятся в ровных и партнерских отношениях с Азербайджаном, и портить их из-за страны-агрессора они и не собирались.

В результате, Ереван, подобно старухе из известной сказки, остался у разбитого корыта. И вот тут-то началось самое интересное.

Армения сорвала с себя маску «брата и союзника» России, обнажила свое истинное лицо. Официальный Ереван продемонстрировал классический пример, извините за выражение, «политической проституции».

Позабыв о том, кому соседняя страна обязана своим зарождением и существованием, ринулась атаковать Москву. К примеру, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что его страна недовольна реакцией ОДКБ на недавнее обострение ее конфликта с Азербайджаном.

«Наши ожидания не оправдываются. Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будет делать выводы», — сказал Симонян.

Отдельно Симонян напомнил, что между Арменией и Россией существует двусторонний договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, и потому Ереван ждет более ощутимой поддержки, чем «заявления или отрывочные половинчатые слова».

Не понравились спикеру парламента Армении и некие «провокационные заявления» в адрес ее властей в эфире российского ТВ.

В унисон ему «заскулил» и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Он заявил, что ожидания Еревана о получении военной и военно-политической помощи ОДКБ не оправдались.

«Конечно, такая надежда была, и, естественно, эта надежда полностью испарилась, такой надежды больше нет… Тот факт, что ОДКБ до сих пор не отреагировала, чтобы азербайджанские войска были полностью выведены с суверенной территории Армении, означает, что наши ожидания не оправдались», – пожаловался Григорян.

То есть, фактически официальный Ереван дал понять, что отношения между Арменией и Россией натянуты до предела, и в любой момент могут оборваться. Москва в очередной раз убедилась в «верности» своего союзника, который практически находится на иждивении России.

Наряду с этим, тот же Ален Симонян бросился рассыпаться в поклонах перед США. По его словам, «именно Вашингтон сыграл большую роль в сглаживании ситуации и установлении перемирия». Хотя ранее политический бомонд Армении пел дифирамбы в адрес Владимира Путина за усилия в установлении режима прекращения огня.

Еще одним наглядным примером тому, что Ереван намерен развернуть курс на Запад, является небывалая радость в этой стране по поводу визита конгрессмена Нэнси Пелоси, который, как уверены там, «будет иметь большое значение именно с точки зрения безопасности».

Кстати, то обстоятельство, что Армения готовит почву для того, чтобы, словно, «крысы сбежать с российского корабля» говорили и участившиеся мнения представителей властей и общественных деятелей по поводу российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана. В армянском сегменте соцсетей и СМИ еще до военной авантюры звучали призывы заменить РМК на международных миротворцев.

И последний штрих. Все эти телодвижения армянских властей в сторону Запада не могли оставаться вне внимания Кремля. Именно по этой причине, Пашинян отказался ехать на саммит ШОС в Самарканде, где ему пришлось бы держать ответ за свое предательство перед хозяином Кремля и Армении. Но, как видим, в Ереване лихорадочно ищут себя нового сюзерена в лице Белого дома. Однако предательская политика соседней страны в отношении России должна стать сигналом и для США. Предавший раз (в данном случае много раз), предаст и дважды…

Фарид Теймурханлы