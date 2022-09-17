Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян выразил недовольство реакцией ОДКБ, и он прав. Но если вы хотите, чтобы ОДКБ помогала защищать вашу границу, вы должны ее сначала иметь. Ее официально нет, она не обозначена, и Армения сама признала эту проблему. Об этом в беседе с «Новости Армении» заявил главный редактор информационного агентства «Regnum», один из главных проармянских пропагандистов России Модест Колеров.

«Кроме того, большинство членов ОДКБ на стороне Азербайджана. Это самый главный недостаток Армении. Решение в Организации принимается консенсусом, а он на стороне Азербайджана. ОДКБ вмешиваться не будет», – отметил он.

По его словам, второй недостаток в том, что в эти минуты продолжается конфликт между членами ОДКБ, и никто ничем не помог. Он добавил, что «Азербайджан наступает, поскольку современная Армения дала надежду, что она будет отступать дальше».

«Пашинян публично согласился с 5 принципами Баку, а потом заявил о добавках со своей стороны. Но это Восток, здесь так дела не делаются. Кроме того, Пашинян сказал, что признает территориальную целостность Азербайджана, если тот уйдет с суверенной территории 29,8 тыс. кв.м. Это еще одна публичная уступка в виде Карабаха. Азербайджан будет наступать дальше, и никто его не остановит. Баку необязательно начинать широкомасштабную войну, поскольку пока нет задачи взять всю Армению», – подчеркнул Модест Колеров.

Он также назвал примечательным поздравления Ирана Баку с освобождением оккупированных Арменией территорий, который тот сделал в 2020 году.

«Это очень плохой знак, поскольку означает, что Иран перестал поддерживать баланс в отношениях. На Иран надежды нет. Он сказал, что против изменений границы, но это слабое заявление, так как граница может формально сохраниться, а коридор будет экстерриториальным», – отметил Колеров.

При этом он также напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян во Владивостоке обвинил Россию в том, что она слишком увлечена событиями в Украине и не занимается Южном Кавказом:

«Он сделал вывод, что Россия не нужна и поехал в Брюссель, а в Ереван приехал высокопоставленный американский чиновник. Вы Россию выкинули».

По его оценке, Армения нацелена на получение мандата ООН на миротворческую миссию России в Карабахе.

«Известно также, что большинство в СБ ООН принадлежит США. Это значит, что Ереван ставит задачу подвести миротворческую миссию под контроль США. Очевидно, что российские миротворцы такой мандат выполнять не будут», – добавил он.