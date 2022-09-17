Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что «отвергает любые изменения международно признанных, исторических и геополитических границ в регионе как неприемлемые для Ирана», сообщает Mehr.

Раиси провел двустороннюю встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, в ходе которой стороны обсудили события в регионе, включая вопросы Сирии, Афганистана и последние события на Кавказе.

Раиси также поприветствовал освобождение Карабаха и выразил готовность Ирана участвовать в восстановлении азербайджанских территорий.