Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что его страна не отдаст «ни одного квадратного метра» принадлежащей ей земли. Об этом он написал в одной из социальных сетей, передает РИА «Новости».

«В любом случае, мы не отдадим никому ни одного квадратного метра земли, доставшейся нам в наследство от наших предков. Мы твердо защищаем наши национальные интересы!» — подчеркнул киргизский лидер.

При этом он добавил, что вопросы делимитации и демаркации кыргызо-таджикской границы в настоящее время остаются на повестке дня.

Жапаров подчеркнул, что пограничный вопрос требует большой осторожности и терпения. Несмотря на это, Кыргызстан не прекратит усилия по скорейшему урегулированию ситуации на кыргызо-таджикской границе.