«Не добившись результатов от сокрушительных ударов Азербайджанской Армии против провокаций армянской армии, вооруженные силы Армении продолжают разведывательную деятельность на различных направлениях фронта», — сообщает Минобороны.

В сообщении так же говорится следующее:

«16 сентября в Нахчыване беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Армении, пытался совершить разведывательные полеты над оборонительными позициями армии, был обнаружен подразделениями ПВО отдельной общевойсковой армии и обезврежен специальными техническими средствами».