«Наши инженерно-укрепительные подразделения расчищают территории и пути снабжения между позициями подразделений Азербайджанской Армии, которые диверсионные группы другой стороны заминировали в темное время суток в различных направлениях, используя горный рельеф местности в ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении в Кяльбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах ночью 12 сентября», — сообщает Минобороны.

В результате проведенной на территории разминирования было обнаружено и обезврежено 100 противопехотных мин ПМН-Э армянского производства, 8 противопехотных мин ПМН-2 и 10 противотанковых мин.