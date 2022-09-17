Генштаб ВСУ обнародовал новые потери России в войне с Украиной.

Общие боевые потери России с 24 февраля по 17 сентября ориентировочно составили:

личного состава — около 54250 (+200) человек ликвидировано,

танков — 2202 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 4701 (+11) ед,

артиллерийских систем — 1306 (+4) ед,

РСЗО — 312 (+0) ед,

средства ПВО — 168 (+0) ед,

самолетов — 251 (+1) ед,

вертолетов — 216 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 911 (+3),

крылатые ракеты — 236 (+3),

корабли /катера — 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 3571 (+21) ед,

специальная техника — 121 (+0).