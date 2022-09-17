Генштаб ВСУ обнародовал новые потери России в войне с Украиной.
Общие боевые потери России с 24 февраля по 17 сентября ориентировочно составили:
личного состава — около 54250 (+200) человек ликвидировано,
танков — 2202 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 4701 (+11) ед,
артиллерийских систем — 1306 (+4) ед,
РСЗО — 312 (+0) ед,
средства ПВО — 168 (+0) ед,
самолетов — 251 (+1) ед,
вертолетов — 216 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 911 (+3),
крылатые ракеты — 236 (+3),
корабли /катера — 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 3571 (+21) ед,
специальная техника — 121 (+0).
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