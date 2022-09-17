Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Нью-Йорк с визитом и примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«Президент Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк. Программа визита весьма насыщенна. Центральным событием станет участие главы государства в Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в сообщении.

Кроме того, Токаев планирует провести серию встреч с главами государств и международных организаций, руководителями крупных финансовых институтов США и транснациональных компаний, представителями экспертных кругов.

Неделя высокого уровня ГА ООН открывается 20 сентября.