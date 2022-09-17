Французский новостной портал La Gazette опубликовал статью об отказе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направить военную помощь Армении, сообщает Trend.

В статье отмечается, что в результате уникальной военной операции Азербайджана 12-14 сентября была пресечена крупномасштабная провокация армянских ВС, по которым был нанесен сокрушительный удар.

«Все объекты военного назначения, построенные вооруженными силами Армении на Лачинском, Кяльбаджарском и Зангиланском направлениях, разрушены. Еревану потребуется не менее 4-5 лет, чтобы их восстановить. Это так же большие финансовые потери для властей Армении», — подчеркивается в статье.

В статье говорится, что в настоящее время в Армении царит хаос, армянское общество требует от политической власти отчета о поражении.

«На помощь Армении не пришел ни ее союзник по договору о военном партнерстве, ни военный блок — ОДКБ, членом которого она является. Члены ОДКБ открыто отказались направлять военную помощь Армении. Это еще раз показывает, что они с уважением относятся к военным и политическим решениям Азербайджана», — говорится в материале.

Также отмечается, что армянский премьер Никол Пашинян в сложившейся ситуации решил не отправляться на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, где собрались влиятельные политики, тем самым потеряв шанс участвовать в политических дискуссиях с участием глав ведущих стран региона, связанных с будущим Южного Кавказа, и в том числе азербайджано-армянских отношений.