В Баткенской области Кыргызстана, приграничной с Таджикистаном, введен режим ЧС из-за участившихся обстрелов таджикскими военными, сообщает МЧС Кыргызстана.

«В связи с зарегистрированным конфликтом с применением оружия в приграничных районах с Кыргызской Республикой с Таджикистаном, Баткенской области в целях установления мира в регионе, обеспечения безопасности граждан на очагах конфликта, проведения работ по эвакуации и расселению населения, не допущению гибели людей и мобилизовать соответствующие силы», — сказано в сообщении.