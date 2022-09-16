Украина подтвердила удар по Херсону и работу диверсионных групп в Бердянске. Об этом сообщил в эфире «Ходорковский.Live» советник главы ОП Украины Михаил Подоляк.

Подоляк заявил, что Бердянск, Мелитополь и Херсон – это законные цели в условиях войны. Там могут работать диверсионные группы, как в Бердянске, где сегодня были убиты «заместитель мэра» Олег Бойко и его жена Людмила, которая занималась подготовкой к «референдуму» о присоединении к России.

Или же, продолжил Подоляк, может быть как в Херсоне, где артиллерия «отработала конкретные военные цели» — в Херсоне удар сегодня пришелся по зданию, где работает назначенная Россией «администрация».