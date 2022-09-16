Ильхам Алиев проинформировал Владимира Путина о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Ильхам Гейдарович, конечно, политик международного масштаба. Осанка, манера держаться, четкая речь, аргументация — Владимир Путин получает видимое удовольствие от общения с И. Алиевым.

А Никол Пашинян — ну вы сами поняли… суетливый, глаза бегают, весь какой-то дёрганный, непрерывно перебирает руками, речь бессвязная. И все время хочет кому-то позвонить и пожаловаться…

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

