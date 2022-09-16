В Бейруте, столице Ливана, армяне попытались собраться перед посольством Азербайджана и устроить беспорядки, что привело к столкновениям с местной полицией.

Согласно информации посольства нашей страны в Ливане, была совершена заранее спланированная попытка диверсии с участием более 1000 армян. В настоящее время армяне, скандирующие антиазербайджанские лозунги и желающие проникнуть в здание посольства, атакуют бейрутскую полицию. Полицейские применяют слезоточивый газ, чтобы предотвратить провокацию.