Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с Государственным министром нефти Министерства энергетики Исламской Республики Пакистан Мусадиком Масудом Маликом.

Согласно информации SOCAR, Мусадик Масуд Малик еще раз выразил поддержку Пакистаном территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и выразил соболезнования семьям наших шехидов.

Стороны отметили, что азербайджано-пакистанские отношения успешно развиваются в различных сферах, а также перспективы взаимного сотрудничества в нефтегазовой сфере, особенно торговля нефтепродуктами, поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Обсуждались долгосрочные стратегические инициативы SOCAR, министр был проинформирован о региональных и глобальных энергетических проектах, а также инвестициях, осуществляемых в зарубежных странах.

В связи с этим были рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества с пакистанскими компаниями.