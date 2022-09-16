С момента предыдущей встречи прошло менее трех месяцев. Но в это время мы были также в постоянном контакте, общались по телефону. Также видим очень позитивную динамику двусторонних отношений.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде.

«После подписания Декларации о союзническом взаимодействии, были подписаны также важные документы по различным отраслям и, в целом, мы видим, как Вы отметили, в товарообороте и в транспортной сфере растет объем грузоперевозок. Также мы в полной мере сейчас намерены задействовать потенциал наших транзитных возможностей. Так что результаты налицо. И уверен, что этот год мы завершим с хорошими результатами по всем направлениям», — отметил Алиев.

«Также хотел бы выразить Вам благодарность за оперативное реагирование на обострение, эскалацию в зоне армяно-азербайджанской границы. Боестолкновения продолжались менее 8 часов и то, что они остановились — хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но, в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается. Пограничные конфликты случаются. Но главное, что удалось стабилизировать ситуацию, перевести ее в мирные условия», — добавил лидер Азербайджана.

«По той информации, которую сейчас я получаю с мест, как я уже сказал, около двух суток ситуация стабильная. Сейчас главное не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений, двигаться в этом направлении. Мы приветствуем усилия России, направленные на это, в том числе в рамках трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров России, Азербайджана, Армении по транспортным коммуникациям, в рамках процесса по делимитации, а также планов по началу переговоров по мирному соглашению. Ну, конечно, мы подробно это обсудим.

Еще раз хочу сказать, что Азербайджан привержен трехсторонним документам, которые были подписаны между Россией, Азербайджаном и Арменией после Второй Карабахской войны и мы будем делать все для того, чтобы ситуация на Кавказе была стабильной», — заключил президент.