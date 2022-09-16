Мы с Вами в течение этого дня уже многократно друг с другом разговаривали, обменивались мнениями и по поводу работы самой организации и по поводу двусторонних отношений, ситуации в регионе.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита ШОС в Самарканде

«Что касается двусторонних отношений, то они развиваются, развиваются весьма успешно, надо это отметить, безусловно. Растет и объем торговли, объем инвестиций, сотрудничество идет по линии различных министерств, ведомств, парламентов», — отметил Путин.

«Но, конечно, сегодня нас всех очень беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Мы с Вами об этом говорили. Я вчера ночью разговаривал, Вы знаете об этом, я Вас проинформировал об этом, с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Хорошо что скоординированными усилиями эскалацию все-таки удалось прекратить, но насколько понимаю, она все-таки остается напряженной.

Очень рад возможности увидеться с Вами, поговорить по всем этим вопросам, потому что они все важны», — подытожил российский лидер.