Азербайджанцы, проживающие в Лондоне, собрались перед зданием посольства Армении и провели мирную акцию под названием «Станем опорой Родине», в которой приняли участие члены британского азербайджанского общества, Британской Ассоциации азербайджанцев, проживающие в Лондоне азербайджанские студенты и другие.

Участники акции пришли с плакатами с надписями о разрушении культурного наследия Азербайджана, закопанных на территории нашей страны минах, пропавших без вести азербайджанцах.

В ходе акции было отмечено, что Азербайджан хочет мира, уточняет АПА.