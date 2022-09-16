Известные фото и видео, распространенные в социальных сетях, не имеют никакого отношения к Министерству обороны. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны.

«Министерство обороны государственная структура, которая выполняет поставленные боевые задачи, а также соответствующие обязанности по охране территориальной целостности и суверенитета страны. Сообщаем, что Министерство обороны всегда с особой чуткостью относится к шехидам и членам их семей. Считаем, что проведение неприятных обсуждений в социальных сетях в связи с шехидами подрывает имидж победоносной армии, и это недопустимо. Да упокоит Аллах души шехидов!», — говорится в заявлении оборонного ведомств страны.