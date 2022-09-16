Российские пограничники проинформировали передовую группу миссии ОДКБ в Армении о ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявил глава передовой группы миссии генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«Мы получили видение обстановки и оперативную информацию о происходящем от наших пограничников, которые несут службу в том числе на границе и участвуют в охране отдельных участков государственной границы Республики Армения», — приводит РИА Новости слова Сидорова по итогам рабочей встречи с начальником пограничного управления ФСБ России в Армении Романом Голубицким.