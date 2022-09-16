Азербайджан выдвинул мирную повестку дня и предпринимает соответствующие шаги для установления мира в регионе и нормализации отношений с Арменией.

Данное заявление озвучил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Замминистра с сожалением отметил, что в последнее время армянская сторона продолжала последовательно нарушать режим прекращения огня, чтобы остановить продвижение мирной повестки и помешать реализации трехсторонних договоренностей, и в результате 12 сентября совершила вооруженную провокацию на границе между двумя странами, приведшую к тяжелым последствиям.