Складывается впечатление, что Никол Пашинян намеренно отказался приехать на саммит ШОС, прикрывшись «сложной общественно-политической ситуацией в Армении» (там последние годы всегда «сложно» — реваншисты митингуют и работать не хотят) — а в действительности Пашинян хочет продемонстрировать свою приверженность развитию отношений прежде всего с Западом — особенно накануне приезда в Ереван Нэнси Пелоси, которая заявится туда не одна, а в компании американских лоббистов интересов Армении & сепаратистов в Карабахе.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.