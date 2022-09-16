У Еревана больше нет надежды на ОДКБ. Об этом заявил Секретарь Совбеза страны Армени Григорян.

«Тот факт, что ОДКБ еще не отреагировала должным образом, так, чтобы азербайджанские войска были полностью выведены с суверенной территории Армении, означает, что наши ожидания не оправдались, а оправдаться они могут только в этом случае.

Когда мы обращались в ОДКБ, мы рассчитывали на оказание военной и военно-политической помощи для защиты суверенитета Армении и вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении. Это было наше требование от ОДКБ, но оно до сих пор не выполнено. Естественно, эта часть не может нас удовлетворить.

Во время событий в Казахстане я выразил надежду, что механизмы ОДКБ, наконец, заработают, будет создан прецедент. Естественно, такая надежда была, и естественно, что такой надежды больше нет. Только шаги со стороны ОДКБ, если будут предметные шаги, которые мы можем увидеть и убедиться, и это не только ввод коллективных сил, есть много инструментов, начиная от военно-политических, дипломатических, экономических.

Конечно, у ОДКБ нет экономических инструментов, но есть военно-политические инструменты, и ими этот вопрос можно решить», – пожаловался он в интервью Azatutyun.