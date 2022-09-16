Судя по всему, на фоне явных неудач «второй в мире» российской армии в Украине, от отчаяния и безнадежности у некоторых депутатов Государственной Думы «крышу» снесло окончательно. Причем настолько, что их заявления иначе, как бредом сивой кобылы и не назовешь. Вновь отличился депутат, «единоросс» Виталий Милонов, который известен азербайджанской аудитории своей продажностью армянским хозяевам.

Сей, с позволения сказать, государственный муж крепко и надолго засел в «черном списке» МИД Азербайджана за неоднократное незаконное посещение Карабахского региона. Совсем недавно пытаясь оправдаться Милонов и вовсе выставил себя посмешищем, заявив, что был в Карабахе исключительно ведомый благородными целями, и даже примерил на себя образ Деда Мороза, раздавая детишкам подарки.

После широкомасштабной провокации Армении против Азербайджана 12-13 сентября, армянские наймиты со всех уголков света, отрабатывая деньги своих господ, ринулись облаивать Баку. И знаете за что? За то, что наша страна жестко пресекла данную провокацию, и дала по шапке незадачливым агрессорам.

В этом «собачьем лае» политиков из разных стран наиболее примечательным является то, что все они выступают с единой позиции, если речь идет о Карабахском вопросе. Несмотря на то, что в связи с военной агрессией России против Украины, и западные, и российские политики находятся в антагонистическом противоречии. И это парадоксально.

Американские конгрессмены, вроде Адама Шиффа, Ненси Пелоси, Бреда Шермана и других цепных песиков армянского лобби, неизменно выступали в защиту страны агрессора – Армении. О французских депутатах и вовсе говорить не приходится: они за «младшую сестру», которая щедро платит своей «старшей сестре», готовы порвать не только глотку.

К друзьям из США и Франции присоединились и российские законодатели, и что интересно, соратники по партии президента России Владимира Путина. Тот же Константин Затулин или вышеупомянутый Виталий Милонов. Итак, Милонов в своем телеграм-канале сделал запись, содержание которой говорит либо о том, что у него серьезные проблемы с психикой, либо о том, что «Дед Мороз» стал праздновать Новый год загодя.

Посудите сами.

«Наверное, ни для кого не секрет, что в самое сложное для нашей страны время, наш «дружественный сосед» решил создать дополнительную проблему, вновь начиная войну против христиан в «Арцахе» (здесь и далее кавычки Minval) — в Карабахе. Это, конечно, подло, хотя очень важно помнить — Россия победит фашистскую мразь, и никому не позволено нападать на наших союзников. Тут же, видимо, сам господин Мур (глава британской разведки — ред) передал просьбу — как не выполнить, иначе в Лондон не пустят. Мысленно я с теми, кто сейчас против сдачи «Степанакерта». «Арцах» — древняя христианская армянская земля», — написал он.

Пожалуй, после этих слов можно утверждать, что Милонов захотел стать большим хаем, чем сами армяне. Сами наши соседи, комментируя армяно-азербайджанский конфликт, очень редко (в последнее время и вовсе нет) переводят его в религиозную плоскость. А вот «умник» Милонов додумался представить территориальный конфликт как противостояние между мусульманами и христианами. И это при том, что в Армении нет ни одной мечети, в то время как в Азербайджане христианских храмов имеется в достаточном количестве.

Далее, обиженный умом политический «слепец» говорит о нападении на союзника России. Но дело в том, что и Азербайджан в феврале этого года подписал союзническую декларацию с Россией, и не нарушил ни единого пункта данного документа. В отличие от России.

«Россия победит фашистскую мразь», — сотрясает воздух Милонов.

Не победит, пока в стране имеются граждане, оправдывающие возвеличивание гитлеровского приспешника, национального героя Армении Гарегина Нжде. Причем, на территории России.

Что же касается того, что «арцах-древняя армянская земля» и Милонов против сдачи «Степанакерта», то российскому депутату нужно поменьше слушать своих армянских господ. Никакого «арцаха» никогда не было и не будет. Для этого достаточно проштудировать речи своего партийного босса, который никогда не называл Карабахский регион «арцахом». А если исходить из логики Милонова, что где компактно проживают армяне, там и есть их древняя земля, то России придется распрощаться со Ставропольским и Краснодарским краями, можно сюда и Крым добавить.

И последнее. Пора бы Милонову и ему подобной политической шушере сменить «арцахскую» пластинку. Не за горами тот день, когда проект Зангезурского коридора воплотиться в жизнь. И эта тема нашла свое отражение в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Но если Милонов не согласен, то может предъявить претензии главе российского государства.

Фарид Теймурханлы