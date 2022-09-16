Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — талантливый военачальник. Об этом в эфире «Россия 1» заявил российский кинорежиссер Карен Шахназаров.

«Недооценка противника. Она постоянная, она и сейчас происходит. Мы всё американцы – американцы. Ну, надо признать, что Залужный (главнокомандующий ВСУ – ред.) талантливый военачальник. Ну, это надо признать! Необязательно даже стратегом быть, чтобы видеть, что вообще он – талантливый мужик, в смысле военного дела, он интересные комбинации придумывает. Так надо это признать!

И самое главное, наверное, я не прав, но на мой взгляд, нужна, все-таки, какая-то ясность в политическом решении украинского вопроса. Ну, надо признать, что украинский народ существует. Это – первое. Что он не есть миф, что не есть какая-то туманность Андромеды, что он существует. Более того, он в этой операции он, видимо, еще и получает этот миф свой, который необходим. Но надо это признать!», – кричал режиссёр.