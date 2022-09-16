Ватикан объявил о том, что Папа римский не приедет на похороны королевы.Вместо него в Лондон отправится дипломат, по сути министр иностранных дел Ватикана Пол Галлахер.

«Представлять Папу Франциска на похоронах Ее Величества королевы Елизаветы II будет Его Высокопреосвященство Пол Галлахер, Секретарь по отношениям с государствами и международными организациями Государственного секретариата Святого Престола», — говорится в официальном заявлении Ватикана.

Вот уже несколько месяцев Папа римский испытывает проблемы с коленными суставами, что сильно ограничивает его подвижность.

Так, во время июльского визита в Канаду большую часть времени он вынужден был провести в инвалидном кресле.