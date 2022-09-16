Спикер Палаты общин Линдси Хойл отказал КНР в доступе в Вестминстерское аббатство, где пройдут похороны, из-за китайских санкций против пяти пэров и двух членов парламента. Дело в том, что в прошлом году Китай ввел санкции против девяти британцев из-за того, что они обвиняли Пекин в преследовании мусульман-уйгуров.

После этого послу Китая в Великобритании запретили посещать парламент, теперь эту меру распространили на делегацию, которая хотела почтить память королевы Елизаветы. Ожидается, что зампредседатель КНР все-таки примет участие в официальной части похорон.