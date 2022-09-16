Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с речью на Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Азербайджан вносит весомый вклад в запуск региональных коммуникационных проектов, таких как Восток-Запад и Север-Юг, заявил Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день Бакинский порт имеет грузопропускную способность 15 млн тон в год, которая может быть увеличена до 25 млн в год.

«За первые 7 месяцев этого года транзит через территорию Азербайджана увеличился почти на 50%. Азербайджан обладает крупнейшим гражданским грузовым флотом в Каспийском бассейне, насчитывающим 52 судна. Бакинский судостроительный завод может производить все типы судов. За последние 20 лет в Азербайджане построены или капитально отремонтированы автомобильные дороги протяженности 19 тыс. км, железные дороги длиной 1400 км», — заявил президент.

Провокация Армении является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами, отметил Ильхам Алиев.

«Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного договора, основанного на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности. Теперь мы должны начать работу над проектом мирного соглашения без предварительных условий и искусственных задержек. Но, к сожалению, 13 сентября этого года Армения совершила широкомасштабную военную провокацию в районе государственной границы с Азербайджаном. Вооруженные силы Азербайджана решительно пресекли эту провокацию. Провокация Армении является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами», — подчеркнул Алиев.

Ильхам Алиев также отметил, что вся ответственность за эскалацию ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении.

«С 2019-го года Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения — второй по величине международной структуре после ООН, объединяющей 120 стран. Наше председательство было единогласно продлено еще на один год — до 2023 года, что свидетельствует об уважении и доверии к нашей стране. Азербайджан продолжит осуществлять деятельность на основе международного права, справедливости и глобальной безопасности», — заявил глава государства.

Открытие Зангезурского коридора еще больше увеличит транспортные возможности стран региона, он будет выгоден для всех стран, расположенных вдоль этого маршрута.

Глава государства добавил, что урегулирование карабахского конфликта в конце 2020 года создало новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов в регионе.

Также Ильхам Алиев отметил, что неэффективность некоторых ведущих международных организаций вызывает беспокойство:

«В этой связи хотел бы отметить 4 резолюции Совбеза ООН от 1993 года, требовавшие вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Хотя некоторые резолюции Совбеза выполняются в течение нескольких дней, резолюции, принятые в отношении нашей ситуации, оставались невыполненными в течение 27 лет. Азербайджан сам урегулировал карабахский конфликт военно-политическим путем и обеспечил выполнение вышеуказанных резолюций Совета безопасности ООН».