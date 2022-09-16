Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал требование Польши к Германии о новых репарациях за разрушения в ходе Второй мировой войны и намекнул на возможность пересмотра действующих границ двух государств. Об ответе немецкого лидера сообщает польский портал Niezalezna.pl.

«Глядя на [экс-премьера Польши] Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные [канцлером ФРГ в 1969-1974 годах] Вилли Брандтом о том, что граница между Германией и Польшей установлена​​ навсегда после сотен лет истории», — заявил канцлер. Он пригрозил польской стороне тем, что ответом на требования могут стать ревизионистские изменения границ согласно историческим документам.