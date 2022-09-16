«Начато проектирование нового жилого комплекса в Шуше», — заявил специальный представитель Президента в Шушинском районе Айдын Керимов, выступая на Шушинском тюркском бизнес-форуме, посвященном восстановлению и развитию Карабахского региона.

По его словам, всего на сегодняшний день в Шуше снесено 19 аварийных многоквартирных жилых домов.

«Параллельно в городе строится и социальная инфраструктура — новое школьное здание, больница, новый комплекс мечети, гостиница, конференц-центр. В Шуше начато строительство 23 многоквартирных зданий. Их общая площадь составит 60 тыс. квадратных метров и будет состоять из 450 квартир. Сдача этого жилого массива ожидается к концу следующего года. Таким образом, вынужденные в результате оккупации покинуть родные края люди начнут возвращаться в родные края», — отметил Айдын Керимов.