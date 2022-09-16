Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила о намерении Пекина ввести санкции против топ-менеджеров американских оборонных компаний Raytheon Technologies и Boeing Defense за продажу вооружений Тайваню, сообщает ТАСС.

«Для защиты суверенитета и интересов безопасности КНР китайское правительство приняло решение ввести санкции против принимающих участие в этих поставках вооружений председателя правления, главного исполнительного директора компании Raytheon Technologies, а также президента, главного исполнительного директора компании Boeing Defense», — сказала она.