Азербайджанская диаспора двух российских областей — Архангельской и Курской призвала российское руководство оказать давление на Армению и остановить ее агрессивную политику.

Об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Проживающие в Курской и Архангельской областях России азербайджанцы направили российским властям обращения в связи с широкомасштабной провокацией, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе Азербайджана.

В обращениях говорится, что армянская сторона осуществила вооруженную провокацию для срыва подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

Было также подчеркнуто, что ответные меры Азербайджана направлены на обеспечение неприкосновенности границ, безопасности военнослужащих, гражданских лиц, вовлеченных в строительство инфраструктуры в Карабахском экономическом районе, и прекращение провокаций Армении.

Наши соотечественники призвали российских чиновников и мировое сообщество активизировать усилия и предпринять практические шаги в направлении прекращения агрессивной политики Армении, в основе которой лежит идея реваншизма и желание помешать достижению мира.