Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-августе 2022 года увеличились на 5,1% — до $55,9 млрд, что является рекордным показателем.

Как сообщает Центробанк, рост резервов обусловлен позитивными тенденциями в показателях платежного баланса — профицит на уровне 27,6% по итогам первого полугодия, профицита во внешней торговле (рост в 3 раза за 7 месяцев), ростом ненефтяного экспорта (на 24,2% за 7 месяцев).

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 16 сентября принял решение оставить учетную ставку без изменений — на уровне 7,75 процента.