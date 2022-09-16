Россия вынуждена вербовать заключенных и ускорять обучение курсантов, поскольку имеет две острые недостачи для укомплектования своих боевых частей в Украине.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии.

В сводке отмечается, что связанная с Кремлем российская частная военная компания «Вагнера» ​​проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине как минимум с июля. Заключенным предлагается смягчение приговора и денежное поощрение.

Недавно опубликованное видео, скорее всего, показывает, как владелец «Вагнера» ​​Евгений Пригожин делает предложение о вербовке заключенных. В ролике Пригожин отмечает, что ищет только «бойцов для штурмовых частей».

Отдельно русские военные академии сокращают курсы обучения и переносят сроки выпуска курсантов. Наверняка это происходит для того, чтобы курсанты могли быть направлены для поддержки операции в Украине.

«Проблема российской человеческой силы становится все острее. Ускорение обучения курсантов и потребность «Вагнера» ​​в штурмовых отрядах позволяют предположить, что два из самых острых «недостатков» во время кризиса укомплектования вооруженных сил, вероятно, связаны с боевой пехотой и младшими командирами» — говорится в обзоре.