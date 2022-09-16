Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился выделить очередной транш в размере $600 млн для военной помощи Украине — указ опубликован на сайте Белого дома.

«В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 621 Закона об иностранной помощи 1961 года (FAA), я настоящим делегирую Государственному секретарю полномочия <…> Федерального управления гражданской авиации распорядиться о выделении до $600 млн на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение, оказать помощь Украине», — указано в документе.

Администрация США в новый пакет военной помощи включила боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, противоартиллерийские радиолокационные станции (РЛС) и высокоточные артиллерийские снаряды.

M142 HIMARS создан на базе трехосного колосного шасси FMTV Армии США, может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. HIMARS взаимозаменяема с РСЗО M270A1, неся половину ее боекомплекта.

Система M142 HIMARS авиатранспортабельна на самолете C-130 и производится компанией BAE Systems Mobility & Protection Systems. Ракетная часть производится фирмой Lockheed Martin.