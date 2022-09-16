В Вашингтоне в четверг, 15 сентября, состоялось очередное заседание Стратегического консультативного механизма Турция-США.

Турецкую делегацию на обсуждениях возглавил заместитель главы МИД Седат Онал. С американской стороны в заседании приняли участие замгоссекретаря Уэнди Шерман и представитель Госдепа Виктория Нуланд, передает «Анадолу».

В совместном заявлении по итогам третьего тура переговоров отмечается, что стороны подтвердили тесное сотрудничество между двумя союзниками по НАТО, и обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также стратегическим и глобальным вопросам.

Делегации рассмотрели также глубокие экономические, культурные и социальные связи, составляющие основу двусторонних отношений между Турцией и США.

Стороны подтвердили свою совместную приверженность содействию международному миру и стабильности, а также дальнейшему развитию и укреплению непоколебимого оборонного партнерства между Турцией и Соединенными Штатами.

Стороны обсудили также политические события в регионе, обменялись мнениями о важности укрепления трансатлантических отношений, подчеркнули необходимость борьбы со всеми формами и проявлениями терроризма.

Делегации подтвердили свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили возможности дальнейшего укрепления единства НАТО и координации между ними.

Помимо того, стороны оценили возможности сотрудничества между Турцией и США в различных регионах мира, включая Ближний Восток и Африку, и подчеркнули важность укрепления мира на Южном Кавказе.