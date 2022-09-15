Статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актёра Михаила Ефремова, вновь аннулирован, сообщили в Федеральной палате адвокатов РФ. Кроме того, статус главы квалифкомиссии, которая приняла Пашаева обратно в адвокатские ряды, постигла та же участь.

«15 сентября на заседании в Махачкале Совет ФПА РФ принял решение, аннулирующее статус адвоката Эльмана Пашаева. Также решено обязать Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания прекратить статус адвоката председателя квалификационной комиссии и создать рабочую комиссию по расследованию нарушений закона в АП РСО — Алания», — подтвердили в ведомстве.

Сам же Пашаев в беседе с ТАСС заявил, что не владеет информацией об аннулировании своего статуса и что прекратить его может только адвокатская палата Осетии. К тому же его не устроила формулировка «аннулирован статус». Он подчеркнул, что такого понятия не существует и что статус можно только «прекратить» или «приостановить».