Представитель Азербайджана Руслан Лунев завоевал золотую медаль на первенстве Европы по стрельбе.

Р.Лунев добился успеха на соревнованиях польском Вроцлаве. Наш стрелок занял первое место среди мужчин на дистанции 25 метров.