Представитель Азербайджана Руслан Лунев завоевал золотую медаль на первенстве Европы по стрельбе.
Р.Лунев добился успеха на соревнованиях польском Вроцлаве. Наш стрелок занял первое место среди мужчин на дистанции 25 метров.
Представитель Азербайджана Руслан Лунев завоевал золотую медаль на первенстве Европы по стрельбе.
Р.Лунев добился успеха на соревнованиях польском Вроцлаве. Наш стрелок занял первое место среди мужчин на дистанции 25 метров.
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