Германия впервые с начала российского вторжения в Украину передаст ВСУ бронетехнику. Речь идет о 50 бронеавтомобилях Dingo. Об этом заявила министр обороны страны Кристине Ламбрехт, пишет BILD.

По данным издания, поставки этих бронемашин с конца июля рассматривались как альтернатива передаче Украине бронетранспортеров Fuchs. Dingo — это бронированная и опционально вооруженная колесная техника, которая используется для патрулирования и разведки. Немецкая армия имеет более 500 автомобилей Dingo в разных модификациях.

Кроме того, немцы передадут Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS и около 200 ракет. Подготовка экипажей продлится в Германии и начнется уже в сентябре.