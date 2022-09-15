Украина быстро и решительно движется к вступлению в Европейский Союз, страна находится на правильном пути. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает The Guardian.

«Впечатляет скорость, решительность и точность, к которым страна движется в ЕС. Мы поддерживаем вас везде, где можем. Вы постоянно увеличиваете темп вашего движения на встречу к Евросоюзу», — сказала фон дер Ляйен.

Она также добавила, что Украине и ЕС нужно работать как можно больше, чтобы убедиться в том, что украинский бизнес имеет максимально беспрепятственный доступ к единому европейскому рынку сбыта.