15 сентября состоялся телефонный разговор между первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал–полковником Керимом Велиевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Яшаром Гюлером. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник К.Велиев проинформировал коллегу о боестолкновении, произошедшем в результате широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской государственной границе, и решительных ответных мерах подразделений Азербайджанской Армии.

Генерал армии Я.Гюлер, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с военнослужащими, ставшими шехидами при предотвращении провокации вооруженных сил Армении, и пожелал скорейшего исцеления раненым. Он особо подчеркнул, что Турция и сегодня, как и во все времена, рядом с Азербайджаном.