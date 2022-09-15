В ночь на 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. В ходе решительных ответных мер, осуществленных Азербайджанской Армией, была предотвращена армянская провокация, наши подразделения взяли под контроль ряд стратегически важных высот.

В рамках операции в направлении Горисского района и населенного пункта Новрузлу (Кахнут) были уничтожены принадлежавшие ВС Армении 2 радара С-300 5Н63 РПН, 3 пусковые установки С-300 5П85 ПУ, в направлении Басаркечарского района и населенного пункта Ашагы Гаранлыг (Мартуни) 2 радара С-125 РТС-125, большое количество живой силы, есть раненые.

В этом направлении была подавлена система противовоздушной обороны (ПВО) противника. Также были выведены из строя принадлежавшие противнику 1 машина радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Житель», до 20 пушек и гаубиц, более 10 минометов и в общей сложности 32 единицы автомобильной техники, 6 из которых были с боеприпасами.

Кроме того, в качестве трофеев захвачено принадлежавшие подразделениям вооруженных сил Армении 3 автомобиля марки КАМАЗ, один из которых был загружен боеприпасами, 1- автомобиль марки Урал, 1 автомобиль марки УАЗ-3962, 3 единицы инженерной техники, 3 миномета, 1 переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла-С», 135 различных автоматов, пулеметов, гранатометов, 20 коробок ручных гранат, 2 оптических устройства, 2 средства связи и более 14500 боеприпасов.

В общей сложности были взяты под контроль 53 боевых позиции противнка, 2 позиции минометов, значительное количество господствующих высот, разрушены пункт постоянной дислокации 538-й отдельной горнострелковой бригады в направлении Зода, стартовые позиции 2-х дивизионов С-300 и 2-х дивизионов С-125.