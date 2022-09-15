В США продолжаются встречи делегации во главе с председателем Правления Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугаром Сулеймановым.

Об этом сообщили в ANAMA.

В рамках визита азербайджанская делегация провела встречи с руководителями Института наследия Маршалла (MLI), «Mines Advisory Group America», Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Министерства обороны, Всемирного Банка, Госдепа, Палаты Представителей, конгрессменами.

В ходе встречи с официальными лицами Института наследия Маршалла были проведены дискуссии о продолжении долгосрочного успешного сотрудничества между двумя структурами в сфере предоставления собак-миноискателей.

В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что в целях поддержки проводимых в Азербайджане гуманитарных операций по разминированию, Институт направит дополнительное количество специально обученных собак-миноискателей. В организации выразили удовлетворение долгосрочным эффективным сотрудничеством с ANAMA.