Нельзя исключать лабораторный характер возникновения Covid-19, говорится в докладе комиссии по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet на основе двухлетней работы.

«На момент публикации данного отчета все три гипотезы, связанные с лабораторным происхождением вируса являются все еще вероятными: инфицирование при работе «в поле», инфицирование природным вирусом в лаборатории и инфицирование модифицированным вирусом в лаборатории», — говорится в докладе.

Комиссия по коронавирусу журнала Lancet создана в июне 2020 года для изучения происхождения вируса SARS-CoV-2.