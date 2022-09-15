Отправка генсека Организации Договора о коллективной безопасности в регион – существенное задействование возможностей ОДКБ.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге.

«Я понимаю, что когда речь идет о тяжелых и взрывоопасных ситуациях, когда имеются трагические последствия, все хотят «волшебной палочки», по мановению которой все бы решилось. Но так бывает только в сказках», – сказала российский дипломат.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва делает все возможное в целях снижения напряженности в регионе. Она подчеркнула, что тема обострения обстановки в регионе будет в центре внимания переговоров президентов России и Азербайджана в Самарканде на полях саммита ШОС.

Захарова добавила, что существенные шаги для нормализации ситуации предпринимаются также по линии Минобороны, Погранслужбы ФСБ России. Российские военные находятся в тесном контакте с обеими сторонами для достижения прекращения огня и возвращения азербайджанских и армянских военнослужащих на исходные позиции.