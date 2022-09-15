В Турции в отношении известного бизнесмена — азербайджанца Искендера Халилова начато расследование. Об этом сегодня сообщает турецкая газета Sabah.

Его обвиняют в махинации на 4 млн лир.

Сообщается, что владелец одной из ведущих туристических компаний Desing Plus Эрдал Даньял скончался в мае этого года, часть компании была унаследована партнерами — женой Филиз Даньял и дочерью Айшой Даньял бизнесмена. А другая часть принадлежала российскому бизнесмену И. Халилову. Сообщается, что Халилов якобы обманул своих партнеров на 4 миллионов лир.

Халилов также является учредителем компании «МРА Туризм». По данным издания Mra Turizm задолжала Desing Plus 4 миллиона лир. В связи с этим партнерами предъявлен иск к миллионеру.

Отметим, что в этом году руководитель компании ISR Holding Искендер Халилов покинул пост президента Федерации зимних видов спорта Азербайджана. Халилов является владельцем компании ISR Trans», одной из самых влиятельных организаций в сфере грузоперевозок в России. Владеет большими бизнес сетями в разных странах, в том числе в Азербайджане.

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